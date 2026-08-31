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Реформа рынка недвижимости Китая ужесточает правила предварительных продаж

Реформа рынка недвижимости Китая ужесточает правила предварительных продаж

В стремлении ускорить переход к новой модели развития и усилить защиту покупателей, Китай выпустил ряд политических документов, охватывающих продажи жилья и финансирование сектора.

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