Телефонные мошенники стали изощреннее. Новая тактика фишинга очень эффективна

Телефонные мошенники используют персонализированную тактику для более эффективного мошенничестваРоссийские телефонные мошенники усовершенствовали свои методы, применяя более сложные тактики, направленные на персонализацию атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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