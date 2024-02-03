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Телефонные мошенники стали изощреннее. Новая тактика фишинга очень эффективна

Телефонные мошенники стали изощреннее. Новая тактика фишинга очень эффективна

Телефонные мошенники используют персонализированную тактику для более эффективного мошенничестваРоссийские телефонные мошенники усовершенствовали свои методы, применяя более сложные тактики, направленные на персонализацию атак.

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