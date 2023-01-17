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Бывший депутат Рады Кива призвал наказать Польшу, чьи солдаты убивают российских военных на Украине

Бывший депутат Рады Кива призвал наказать Польшу, чьи солдаты убивают российских военных на Украине

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива призвал наказать Польшу, чьи солдаты убивают российских военнослужащих на Украине.

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