В Красноярском крае медведь растерзал двух женщин в трёх километрах от посёлка

Две жительницы посёлка Подтёсово, ушедшие за грибами, погибли в результате нападения бурого медведя.Останки двух женщин обнаружены в Енисейском округе края.
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