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Авто - Мото - Новости

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Ателье Larte Design подготовило для BMW X7 обвес из особой разновидности карбона

Ателье Larte Design подготовило для BMW X7 обвес из особой разновидности карбона

Российское ателье Larte Design завершило работу над новым эксклюзивным проектом — это пакет внешнего тюнинга для полноразмерного внедорожника BMW X7 поколения G07.

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