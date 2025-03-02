Бирюков: В Москве проведут капремонт пяти подземных пешеходных переходов

В столице в этом году отремонтируют пять подземных пешеходных переходов. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает «Агентство городских новостей «Москва».
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