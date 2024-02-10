В Казани прошли масштабные учения на объекте с массовым пребыванием людей

Накануне открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в выставочном центре «Казань Экспо» прошли масштабные учения.
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