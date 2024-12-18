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Стал известен средний размер выплаты по больничному в 2025 году

Стал известен средний размер выплаты по больничному в 2025 году

По прогнозам на следующий год, средний размер пособия по временной нетрудоспособности составит примерно две тысячи рублей в день при средней зарплате около 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости Виктор Ляшок, ведущий специалист Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС .

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