Гастроли московской «Китайской Грамоты» в ресторане «Блок»

Ресторан «Блок» продолжает традицию коллабораций с московскими ресторанами Александра Раппопорта. В честь празднования Китайского Нового года ресторан «Китайская Грамота» привезет в Петербург хиты своего меню, которые уже успели стать главными азиатскими специалитетами Москвы.