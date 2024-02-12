Гастроли московской «Китайской Грамоты» в ресторане «Блок»

Ресторан «Блок» продолжает традицию коллабораций с московскими ресторанами Александра Раппопорта. В честь празднования Китайского Нового года ресторан «Китайская Грамота» привезет в Петербург хиты своего меню, которые уже успели стать главными азиатскими специалитетами Москвы.
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