♻️🚯 По иску прокурора ликвидирована несанкционированная свалка Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбург проверила соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды.
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♻️🚯 По иску прокурора ликвидирована несанкционированная свалка Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбург проверила соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды.
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