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Аргументы и Факты

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Расплата за атаки на РФ и детей: каратели из ВСУ найдены и окружены

Расплата за атаки на РФ и детей: каратели из ВСУ найдены и окружены

В волчанском котле в Харьковской области окружены самые опасные боевики ВСУ. Среди них представители националистических подразделений, которые убивали детей.

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