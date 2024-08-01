Экономист Кульбака: инфляция не снижается из-за роста государственных расходов

Россиянам обещают, что ставки по ипотеке заметно снизятся с замедлением инфляции. Однако пока ситуация остается неизменной, так как снижение инфляции стопорится на фоне роста государственных расходов, объяснил 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии