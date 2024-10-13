Украинские военкомы устраивают облавы на городских рынках

Сотрудники украинских военкоматов (территориальных центров комплектования) устраивают облавы не только в ночных клубах, ресторанах и торговых центрах, но и на рынках, сообщает украинское издание "Страна".
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