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Русская весна

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Болгария расследует диверсию как причину взрывов на складе боеприпасов для Украины

Болгария расследует диверсию как причину взрывов на складе боеприпасов для Украины

В Министерстве внутренних дел Болгарии заявили, что инцидент рассматривается как возможная диверсия.

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