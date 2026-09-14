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Курские новости

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В Курске в ходе БПЛА-атаки предварительно пострадали три частных дома и десятки авто

В Курске в ходе БПЛА-атаки предварительно пострадали три частных дома и десятки авто

Разрушения, по предварительным данным, зафиксированы в трех частных домах, повреждены около 30 автомобилей, возник пожар.

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