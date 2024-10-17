Сегодня Петропавловск-Камчатский отмечает 284 года со дня основания

17 октября 1740 года во время зимовки Второй Камчатской экспедиции русских мореплавателей Витуса Беринга и Алексея Чирикова на месте камчадальского селения Аушин был построен Петропавловский острог, положивший начало городу Петропавловск-Камчатский.