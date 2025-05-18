Порывистый ветер и грозы: синоптики рассказали о погоде в Приморье в ближайшие дни

Синоптики спрогнозировали дождливое начало недели в Приморье. В понедельник, 19 мая 2025 года, атмосферные фронты вызовут на большей территории дождь, усилится юго-западный ветер, ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.
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