Путин раскрыл план возврата Украины | Душенов. Прямая речь #50

Как Путин собирается возвращать народ Украины домой — в Россию? Правда ли, что статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» — это важный элемент новой патриотической идеологии Кремля? Приведёт ли тема вакцинации к ещё одному расколу в Церкви? Является ли отказ от вакцинации грехом? Почему настоящая молитва — это молитва без слов? Как бороться с безнадёжностью и бессмысленностью? Правда ли, что российский космический ядерный буксир «Зевс» будет способен выводить из строя потенциальных противников и стрелять лазером? Правда ли, что наши противокорабельные ракеты — лучшие в мире?.