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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 20 сентября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 20 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников 9:34 В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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