"Это важно для него". Макрон решил позаботиться о безопасности Зеленского

"Коалиция добровольцев соберется вновь 13 июля в Париже", — заявил французский президент. Эммануэль Макрон анонсировал беспрецедентные совместные военные учения стран "коалиции добровольцев" — союзников Украины.
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