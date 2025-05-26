Жена миллионера: каких спутниц выбирают успешные и целеустремлённые мужчины?

В обществе, СМИ и соцсетях образ идеальной спутницы успешного мужчины часто сводится к набору стереотипов: привлекательная внешность, скромность, покорность, женская мудрость, отсутствие факторов плохой репутации, молодой возраст.
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