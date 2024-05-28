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Народный артист Чернов высказался об актере Талашко из «В бой идут...»

Народный артист Чернов высказался об актере Талашко из «В бой идут...»

75-летний народный артист РФ Юрий Чернов, сыгравший более 100 ролей в кино, наиболее яркими из которых стали ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» и папа Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», высказался о поведении бывшего друга - 78-летнего народного артиста Украины Владимира Талашко, сыгравшего лейтенанта Скворцова в картине «В бой идут одни "старики"» режиссера Леонида Быкова.

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