Владимир Путин приехал в Царское Село

Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный музей-заповедник «Царское Село» — там его познакомят с воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина, а также с выставкой «Поэт и царь», посвященной 225-летию со дня рождения русского классика.