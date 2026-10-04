Рыбак с позывным "везунчик"

Рыбак из Китая устроился у реки и спокойно закидывал удочку подальше от берега. Всё бы ничего, но буквально рядом с ним в воде собралась огромная стая рыбы.
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