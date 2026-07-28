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Царьград

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Шеремет прогнозирует кризис энергетики Украины к зиме

Шеремет прогнозирует кризис энергетики Украины к зиме

Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Республики Крым, заявил, что проблемы в энергетике Украины, вызванные сильными холодами и ударами России по объектам инфраструктуры, могут помешать стране выдержать предстоящий отопительный сезон.

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