Шеремет прогнозирует кризис энергетики Украины к зиме

Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Республики Крым, заявил, что проблемы в энергетике Украины, вызванные сильными холодами и ударами России по объектам инфраструктуры, могут помешать стране выдержать предстоящий отопительный сезон.
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