Восьмиядерные CPU стали самыми популярными в мире по статистике CPU-Z — AMD стрем...

Восьмиядерные CPU стали самыми популярными в мире по статистике CPU-Z — AMD стремительно отбирает рынок у Intel и NvidiaВосьмиядерные процессоры являются самыми популярными решениями согласно статистике валидатора CPU-Z за первый квартал 2025 года.
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