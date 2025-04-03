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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Восьмиядерные CPU стали самыми популярными в мире по статистике CPU-Z — AMD стрем...

Восьмиядерные CPU стали самыми популярными в мире по статистике CPU-Z — AMD стрем...

Восьмиядерные CPU стали самыми популярными в мире по статистике CPU-Z — AMD стремительно отбирает рынок у Intel и NvidiaВосьмиядерные процессоры являются самыми популярными решениями согласно статистике валидатора CPU-Z за первый квартал 2025 года.

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