Алле Пугачевой и ее детям грозит выселение: кто и почему может выставить семью на улицу

Рассказываем, что происходит с жильем Примадонны в Латвии. Алла Пугачева кадр видеоАлла Пугачева много лет каждое лето проводила с семьей в Латвии, однако теперь она может потерять свою любимую резиденцию.
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