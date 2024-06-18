Иэн Маккеллен попал в больницу, упав на со сцены в театре

Скоро артиста должны выписать.кадр из фильма «Властелин колец. Братство кольца» --> Британский актёр сэр Иэн Маккеллен госпитализирован из-за падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда.
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