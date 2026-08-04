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Путин подписал закон о соглашении с Абхазией по развитию республики

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией по реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026–2030 годы, передает РИА Новости.

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