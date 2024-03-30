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Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

Муассар Заргарова, мать одного из террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), 29 марта принесла извинения родственникам погибших в результате нападения на «Крокус Сити Холл».

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