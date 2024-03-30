Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

Муассар Заргарова, мать одного из террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), 29 марта принесла извинения родственникам погибших в результате нападения на «Крокус Сити Холл».