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«Москвичи» серии М стали лучше продаваться

«Москвичи» серии М стали лучше продаваться

В июле в России зарегистрировали на 34% больше таких машин, чем в июнеПресс-служба российского автопроизводителя «Москвич» сообщила, что в июле 2026 года в России было зарегистрировано на 34% больше автомобилей «Москвич» серии М, чем в июне.

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