«Москвичи» серии М стали лучше продаваться

В июле в России зарегистрировали на 34% больше таких машин, чем в июнеПресс-служба российского автопроизводителя «Москвич» сообщила, что в июле 2026 года в России было зарегистрировано на 34% больше автомобилей «Москвич» серии М, чем в июне.