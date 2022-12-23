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«Народ и Армия едины»: депутат Сергей Миронов предложил простым россиянам оплачивать СВО на Украине. Вы готовы платить?

«Народ и Армия едины»: депутат Сергей Миронов предложил простым россиянам оплачивать СВО на Украине. Вы готовы платить?

В виду того, что спецоперация на Украине непредвиденно затянулась и требует огромных расходов, различные виды политических деятелей развили кипучую словесную деятельность, дабы о них не забыли и оценили их патриотический вклад в непростую ситуацию.

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