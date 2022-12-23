«Народ и Армия едины»: депутат Сергей Миронов предложил простым россиянам оплачивать СВО на Украине. Вы готовы платить?

В виду того, что спецоперация на Украине непредвиденно затянулась и требует огромных расходов, различные виды политических деятелей развили кипучую словесную деятельность, дабы о них не забыли и оценили их патриотический вклад в непростую ситуацию.
В виду того, что спецоперация на Украине непредвиденно затянулась и требует огромных расходов, различные виды политических деятелей развили кипучую словесную деятельность, дабы о них не забыли и оценили их патриотический вклад в непростую ситуацию.
Свежие комментарии