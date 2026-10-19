A new WCVB/University of Massachusetts Amherst poll in Massachusetts finds Maura Healey (D) leading Mike Minogue (R) in the governor’s race, 57% to 32%, with Andrea James (I) at 6%.
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