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Спички - не игрушка

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Швейцария бросила перчатку США

Швейцария бросила перчатку США

Крупнейшая в швейцарском парламенте партия «Демократический союз центра» (UDC) призывает отменить антироссийские санкции, введенные страной, если они не были приняты Советом Безопасности ООН.

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