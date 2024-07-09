5 ресурсов нашей планеты, которые стремительно истощаются

Не все из них можно заменить, так что самое время начинать тревожиться.1. Гелий Строго говоря, гелий является вторым по распространённости газом во Вселенной — чаще него в космосе встречается только водород.
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