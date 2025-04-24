Агентство по международному развитию (USAID) заплатило американскому журналу Time 4 миллиона долларов за размещение на обложке фотографии главы киевского режима Владимира Зеленского и объявление его «человеком года», сообщил сенатор РФ Алексей Пушков.
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