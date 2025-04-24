Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Гоша Веверсис
    то-же пишут украинцы про российских солдат.Первая девушка, п...
  • demyr150648
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Пушков: USAID купило у издания Time звание человека года для Зеленского

Пушков: USAID купило у издания Time звание человека года для Зеленского

Агентство по международному развитию (USAID) заплатило американскому журналу Time 4 миллиона долларов за размещение на обложке фотографии главы киевского режима Владимира Зеленского и объявление его «человеком года», сообщил сенатор РФ Алексей Пушков.

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