В СК завели уголовное дело из-за грязи в детском лагере в селе Лермонтово

На территории объекта родители отдыхающих заметили мусор и большие скопления паутины.В СК РФ возбудили уголовное дело после того, как в интернете появились кажры проживания детей в неподобающих условиях в оздоровительном лагере села Лермонтово, расположенного в Туапсинском районе.