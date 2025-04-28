«Особо впечатлительным не смотреть!», или Жертвы эмоциональной дипломатии

Скажите, вас не поразила реакции Трампа на итоги его общения с Зеленским в Риме на похоронах Папы Франциска? Сразу же после короткой встречи президент США выразил возмущение «ударами ВКС РФ по гражданским объектам на Украине», написав, что у Путина-де не было повода поступать так жестоко.