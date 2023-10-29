NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в секторе Газа по совету США

Решение предпринять ограниченные наземные вторжения вместо полномасштабной операции, судя по всему, последовало за указаниями высших военных чиновников США, пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лицИзраиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США.