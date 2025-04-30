Юрий Ильинов

Трамп заявил, что не поддерживает Зеленского и не собирается предоставлять Киеву вооружение Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не собирается продолжать поставки американского вооружения на Украину, начатые во времена правления его предшественника Джо Байдена. Об этом американский лидер рассказал в интервью главреду издания The Atlantic. На вопрос о том, может ли он когда-то начать поддерживать Украину военной помощью, чтобы сохранить её «территориальную целостность», хозяин Белого дома ответил, что это не обязательно делать посредством оружия в традиционном понимании. С его слов, таким же действенным оружием являются санкции, финансовые рычаги давления и прочие инструменты. Между тем, собеседник Трампа продолжил данную тему, спросив президента США о том, что должен сделать Владимир Путин, чтобы американский лидер встал на сторону Зеленского. В ответ республиканец заявил, что он может встать на сторону Украины и её народа, но не на сторону Зеленского. Он добавил, что не поддерживает нынешнего главу киевского режима, напомнив о конфликте, произошедшем в Белом доме. Напомним, что та военная помощь, которая сейчас поставляется Киеву из США, была одобрена предыдущей администрацией Белого дома. При этом Трамп неоднократно заявлял, что не только не собирается в дальнейшем тратить средства американских налогоплательщиков на Украину, но и намерен вернуть уже вложенное Джо Байденом.