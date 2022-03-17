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Кевин Портер набросил себе от паркета и забил сверху

Кевин Портер набросил себе от паркета и забил сверху

Защитник «Рокетс» Кевин Портер исполнил эффектный данк в матче с «Санз» (112:129). Портер во время быстрой атаки набросил самому себе от паркета, а затем забил сверху.

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