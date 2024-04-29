Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области вырос до 1215 см

ИЗВЕСТИЯ Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа увеличился еще на сантиметр и достиг отметки в 1215 сантиметров, следует из данных гидрологического бюллетеня в Telegram-канале правительства региона.
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