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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области вырос до 1215 см

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области вырос до 1215 см

ИЗВЕСТИЯ Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа увеличился еще на сантиметр и достиг отметки в 1215 сантиметров, следует из данных гидрологического бюллетеня в Telegram-канале правительства региона.

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