«Да не свистел я!» Тото Вольф опроверг обвинения в оскорблении Хорнера

«Да не свистел я!» Тото Вольф опроверг обвинения в оскорблении ХорнераGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Mercedes Тото Вольф опроверг обвинения в освистывании своего коллеги Кристиана Хорнера на общекомандной презентации Формулы 1 в Лондоне.
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