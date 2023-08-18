Профессор Алексанян рассказал, какие три пластические операции выдают полное отсутствие вкуса

Жертва пластической хирургии или полного отсутствия вкуса? Такой вопрос нередко возникает при виде красотки с кукольной внешностью, не оставляющей сомнений: эта женщина совершенно точно решилась на «переделку» в клинике эстетической медицины.
Жертва пластической хирургии или полного отсутствия вкуса? Такой вопрос нередко возникает при виде красотки с кукольной внешностью, не оставляющей сомнений: эта женщина совершенно точно решилась на «переделку» в клинике эстетической медицины.
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