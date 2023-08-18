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Профессор Алексанян рассказал, какие три пластические операции выдают полное отсутствие вкуса

Профессор Алексанян рассказал, какие три пластические операции выдают полное отсутствие вкуса

Жертва пластической хирургии или полного отсутствия вкуса? Такой вопрос нередко возникает при виде красотки с кукольной внешностью, не оставляющей сомнений: эта женщина совершенно точно решилась на «переделку» в клинике эстетической медицины.

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