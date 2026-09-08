Германия поставит Украине ракеты PAC-2, которые используются в ЗРК Patriot

Также Берлин нарастит объемы поставок Киеву ракет класса "воздух – воздух" AIM-9. Об этом сообщил во вторник, 8 сентября 2026 года, немецкий министр обороны Борис Писториус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Евросоюз готовит ...
- Кто из мировых ли...
- Гендиректора парк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым