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Германия поставит Украине ракеты PAC-2, которые используются в ЗРК Patriot

Германия поставит Украине ракеты PAC-2, которые используются в ЗРК Patriot

Также Берлин нарастит объемы поставок Киеву ракет класса "воздух – воздух" AIM-9. Об этом сообщил во вторник, 8 сентября 2026 года, немецкий министр обороны Борис Писториус.

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