Стремоусов: Херсонская область продолжит интеграцию в РФ, несмотря на позицию ЕС

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, регион продолжит процесс интеграции в Российскую Федерацию, несмотря на позицию Евросоюза и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, регион продолжит процесс интеграции в Российскую Федерацию, несмотря на позицию Евросоюза и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта.
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