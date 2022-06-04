Газета.ру

7 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Буторин
    А восемь лет молчал!WP: генсек ООН пр...
  • Astra
    У них каждый день что-то случается, и конечно экономическая ситуация тоже не способствует здоровому климату в обществ...В США девять чело...
  • Ам-ням
    Умыли руки! Вот вам и друзья и а век! 🤣Часть пассажиров ...

Стремоусов: Херсонская область продолжит интеграцию в РФ, несмотря на позицию ЕС

Стремоусов: Херсонская область продолжит интеграцию в РФ, несмотря на позицию ЕС

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, регион продолжит процесс интеграции в Российскую Федерацию, несмотря на позицию Евросоюза и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх