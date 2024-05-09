Россия отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве проходит парад Победы, где зрители могут увидеть самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.
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