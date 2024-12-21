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Чемпионат Франции. «Нантер» – «Шоле», «Лимож» против «Монако» и другие матчи

«Нантер» сыграет с «Шоле», «Лимож» примет «Монако». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Нантер – Шоле Дата проведения 21 декабря, 20.

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