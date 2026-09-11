Эндокринолог Федина: зефир и мармелад разрешены диабетикам как сладости

Врач-эндокринолог Лада Федина: диабетики могут позволить себе сладости в виде пастилы, зефира или мармелада – строго в умеренном количестве.
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