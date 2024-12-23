В Зауралье женщина, пытаясь убить сожителя, пустила в ход три ножа

На основе материалов, представленных государственным обвинителем, Альменевский районный суд на минувшей неделе вынес приговор 37-летней женщине, которая была признана виновной в покушении на убийство своего сожителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии